Conselho Estadual de Educação do Amapá lança site oficial para interagir com a sociedade

O Conselho Estadual de Educação do Amapá (CEE) acaba de lançar o site oficial, um canal próprio na internet, que vai permitir às instituições de ensino e à sociedade em geral, acompanhar os diversos serviços prestados pela entidade, entre eles, cadastro, credenciamento e recredenciamento de escolas, o processo de reconhecimento de cursos, legislação e normas (decretos, portarias, resoluções, ordens de serviço, LDB, leis, deliberações e pareceres) e outras decisões. O CEE tem o dever de fiscalizar o cumprimento das leis que regem a educação.

A página traz informações institucionais do CEE, reúne ainda notícias, eventos e reuniões, além de permitir que o cidadão possa interagir com o conselho, fazendo reclamações ou sugestões. De acordo com a presidente do CEE/AP, Eunice Bezerra de Paulo, o site é uma ferramenta fundamental, pois irá facilitar o acesso da população às ações da entidade.

"É um compromisso firmado por nossa gestão, no dia da posse como presidente da entidade, e que agora se realiza. Tudo que se produz no CEE é público, e precisa ser transparente, além do que, com o site, as pessoas poderão acompanhar os serviços com mais facilidade" ressaltou Eunice.

A presidente destaca ainda que o site foi construído num formato de fácil leitura e acesso à informação. A partir de agora, as ações e serviços do Conselho Estadual de Educação podem ser acompanhadas pelo endereço: www.cee.ap.gov.br

O que faz o Conselho Estadual de Educação

O Conselho Estadual de Educação é órgão responsável pela regulação da educação, ou seja, é onde se produzem as resoluções, portarias de reconhecimento e credenciamento que a Educação do Estado oferece.

São atribuições do CEE: credenciar instituições, autorizar funcionamento de cursos, reconhecer cursos superiores ministrados pelas universidades estaduais, viabilizar regularização de vida escolar, apurar denúncias envolvendo estabelecimentos de ensino, fornecer orientação, dentre outras.

Para conhecer o melhor o funcionamento do Conselho Estadual de Educação, a população pode consultar o site ou procurar a entidade, na Avenida Feliciano Coelho, ao lado da Escola de Música Walkíria Lima, no bairro Trem.

Curtir isso: Curtir Carregando...