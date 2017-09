Recadastramento dos beneficiários do programa Amapá Jovem inicia no dia 6

Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (Sims) do Governo do Estado do Amapá realiza, a partir do dia 6, o recadastramento do Amapá Jovem. Ação visa a atualizar os dados dos beneficiários e verificar se eles ainda estão dentro do perfil do programa.

O recadastramento ocorrerá até o dia 15 de julho, em vários bairros de Macapá e municípios do Estado. Os únicos documentos exigidos são CPF e RG. Técnicos do Amapá Jovem visitarão as residências dos beneficiários coletando dados.

"Eles vão visitar as casas dos jovens para comprovar os jovens ainda estão no perfil de vulnerabilidade para ter continuidade no programa. Vai ser feita uma avaliação com os técnicos da secretaria para que as medidas cabíveis sejam tomadas, ou de continuidade do benefício desse jovem ou da retirada, dependendo da questão social em que ele se encontra", explicou o gerente-geral do Juventude Cidadã, Gilvan Barbosa.

A primeira região a ser visitada é o Curiaú. Vale ressaltar que esta é uma ação de recadastramento e não serão incluídos novos beneficiários.

O objetivo do programa Amapá Jovem é integrar ações e serviços estaduais destinados aos jovens em situação vulnerabilidade social e pessoal, de aprendizagem, de formação e de qualificação profissional no Estado do Amapá.

Curtir isso: Curtir Carregando...