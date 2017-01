Apresentação do livro de Luiz Fernando Liveira conta com presença de Nilson Chaves 

Apresentação do livro, intitulado “O Lenço!”, do escritor Luíz Fernando Liveira, ontem, na Fox da Dr. Moraes. O evento contou com a presença ilustre de Nilson Chaves, músico paraense indicado ao Grammy, em 2000. A previsão de lançamento de “O Lenço!” em Belém, é dezembro/16.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...