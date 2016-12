Sexta-feira tem Lia Sophia em Macapá, com o show Voz e Cordas

Entre os preparativos para a produção de seu 5º disco, Lia Sophia selecionou as mais belas canções de sua carreira para cantar com o público macapaense, nesta sexta-feira, 23 de dezembro. O show é acústico, com a artista usando a voz, guitarra e violão para surpreender a plateia, que há mais de um ano não a prestigia em Macapá. O show Voz e Cordas inicia às 22h, na casa de show Vitruviano, no centro da cidade.

Lia Sophia é uma mistura de raízes e paixão, que a transformaram em uma artista de estilos variados, que canta os ritmos que a acompanharam em suas andanças, da Amazônia ao Caribe, com seu toque e charme pessoal. Do local de nascimento, Guiana Francesa, traz a influência do zouk, do Amapá, onde cresceu e passou a infância e parte da adolescência, canta o regional tucuju e os brega escutados com a família; do Pará, onde começou a carreira musical, o carimbó, as batidas eletrônicas das aparelhagens, guitarrada e o legítimo brega paraense, cantando em releituras impactantes de clássicos, como no CD “Amor, Amor”.

Com quatro discos lançados e três singles, Lia Sophia já dividiu o palco com Zeca Baleiro, Jota Quest, Fafá de Belém, Pinduca e Gaby Amarantos, e conquistou a mídia e o público em todo o Brasil, e no exterior. Ganhou o reconhecimento do crítico Nelson Mota, que a elegeu como grande revelação, é constantemente convidada para participar de programas em rede nacional e emplacou a música “Ai Menina” em novela da Globo. Em 2015 ganhou o prêmio da Global Music Awards como Artista Emergente, e colocou público para dançar em Paramaribo, Nova York e Londres.

Voz e Cordas é um retorno ao início de sua carreira, quando usava apenas a voz e o violão nas apresentações mais intimistas, que é a proposta do show. Neste formato, Lia Sophia vai cantar as canções mais populares de seus discos, e as inéditas, acompanhada por violão e guitarra, aproveitando os intervalos para contar histórias de sua trajetória musical e de como algumas músicas foram criadas.

Serviços:

Show Voz e Cordas – Lia Sophia

Local: Vitruviano GastroBar

Hora: 22h

Lugar na mesa: R$ 50,00

Ingressos: R$ 30,00

Obs: mesas com opções de lugares variados

Informações: 98122-4919

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação/Lia Sophia

