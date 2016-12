Taty Taylor realiza seu primeiro show internacional na Europa

A cantora amapaense Taty taylor está de malas prontas e ansiosa para seu primeiro show internacional, na Europa. Ela viaja dia 27 de dezembro para a cidade de Zurich, Suiça, onde esquentará o réveillon de gringos e brasileiros com músicas autorais e interpretações consagradas do universo musical brasileiro e o internacional. A artista vai mostrar a força da música da Amazônia e sua universalidade e celebrar a cultura e os povos no show que tem a sua marca: Taty Taylor.

Para Taylor, a virada de ano será marcada não só pelo seu primeiro show internacional, como também o início de uma repaginada no trabalho. Sim, 2017 chega para ela com dezenas de projetos inovadores na carreira: lançamento de seu primeiro álbum autoral, inauguração de um novo e requintado espaço cultural na noite amapaense, dezenas de contratos já fechados para o primeiro semestre do ano, e tudo isso sem perder de vista seus trabalhos (que são suas duas outras paixões) com a Banda Babilônia e seus show infantis na Babikids.

“Zurich está coberta de neve, por isso vou munida de muita roupa pesada, mas estou preparando um repertório pra sacudir o esqueleto de todos e fazê-los suar e sentirem o nosso calor brasileiro. Sem dúvida é mais uma etapa da minha carreira que vem como aprendizado, mais maturidade e mais experiência, nesses meus 15 anos de estrada. Como não sou boba nem nada, vou aproveitar o momento para descansar por 10 dias, faz muito tempo que não sei o que são férias”, registra Taty Taylor.

Taylor tem uma carreira consolidada há mais de 15 anos no estado do Amapá. Tem inúmeros fã-clubes, milhares de seguidores nas redes sociais e seus shows são garantia de festa dançante, alto astral e casa lotada. Em 2007 participou de reality musical em uma TV nacional, chegando entre as 25 finalistas. Integrou bandas de sucesso no estado, como a Camará, do cantor Ronery e a Casanova. Ela também já levou sua arte para palcos Brasil a fora: Brasília, Goiânia, Maranhão, Pará, Recife, Santa Catarina, e chegou até a Guyana Francesa.

O lançamento de seu primeiro clipe como artista solo, com a música “Provar do teu sabor”, que pode ser visto no youtube, foi gravado em Recife em julho deste ano e serviu como trampolim para a carreira solo. São inúmeros os convites para shows particulares e grandes eventos. Taty Taylor agora consolida seu trabalho muito além das fronteiras da Amazônia.

Rita Torrinha – Assessoria de Imprensa

