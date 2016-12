Divulgados períodos de pré-matrícula e matrícula escolar para 2017

As secretarias de Educação de Macapá (Semed), Santana (Seme) e do Estado (Seed) divulgaram os períodos de pré-matrícula e matrícula escolar para o ano letivo de 2017. Os processos buscam atender as demandas identificadas na Chamada Escolar 2016 e as vagas disponibilizadas em conformidade ao reordenamento escolar para o ano letivo de 2017 da rede pública destinada à educação básica das redes de ensino estadual e municipal, da zona urbana dos municípios de Macapá e Santana.

Para os que fizeram a Chamada Escolar 2016, a pré-matrícula será feita a partir das 14h do dia 24 de janeiro até as 23h59 do dia 27 de janeiro de 2017, acessando o site www.escolapublica.ap.gov.br. A efetivação da matrícula ocorrerá no período de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, com a entrega dos documentos na unidade escolar pretendida, conforme a pré-matrícula, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para os que não fizeram a Chamada Escolar 2016, a pré-matrícula ou não efetivaram a matrícula, a pré-matrícula será feita a partir das 14h do dia 13 de fevereiro até as 23h59 do dia 17 de fevereiro de 2017, acessando o sitewww.escolapublica.ap.gov.br. A efetivação da matrícula ocorrerá no período de 14 a 20 de fevereiro, com a entrega dos documentos na unidade escolar pretendida, conforme a pré-matrícula, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para o preenchimento do formulário da pré-matrícula (online e presencial) será obrigatória a confirmação dos dados dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento, CPF e Carteira do SUS (do estudante); RG, CPF e comprovante de residência (do responsável).

A pré-matrícula somente será efetivada com sucesso mediante a finalização e a visualização do comprovante. O critério para o preenchimento das vagas ofertadas no processo denominado de pré-matrícula será a ordem de acesso ao site www.escolapublica.ap.gov.br. Portanto, os primeiros que acessarem – mediante disponibilidade de vagas – terão a sua solicitação atendida de acordo com as vagas em cada escola.

A matrícula só se efetivará quando, presencialmente, o responsável do aluno menor de 18 anos ou pelo próprio estudante com 18 anos ou mais entregar a documentação comprobatória na unidade escolar na qual buscou vaga. No ato da confirmação da matrícula deverá ser observada pela unidade escolar a veracidade das informações prestadas na inscrição on-line ou formulário impresso de inscrição com a documentação entregue.

Rita Torrinha/Asscom Semed

Contato: 99189-8067

