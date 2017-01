Réveillon em Manaus terá 10 minutos de queima de fogos

A capital amazonense terá shows gratuitos na Ponta Negra e na Avenida Itaúba

Moradores de Manaus e turistas poderão aproveitar o Réveillon, gratuitamente, em dois pontos da cidade: na praia da Ponta Negra e na Avenida Itaúba, na zona leste. A novidade este ano é que os dois locais vão receber as mesmas atrações principais, como explica o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

Outro local de festa tradicional em Manaus, na noite da virada, é a Praça do Amarelinho, no bairro Educandos, zona sul, a partir de oito da noite. Segundo Bernardo, a Manauscult também vai apoiar a comemoração de Ano Novo em outros pontos da cidade.

Na Ponta Negra, as apresentações vão começar às sete da noite. Na Avenida Itaúba, será a partir de oito e dez da noite. Nos dois espaços haverá show pirotécnico de 10 minutos, iniciando à meia-noite.

Também são destaques do Jornal da Amazônia 1ª Edição desta sexta-feira (30): – Programa de Aquisição de Alimentos no Tocantins terá recursos de R$14 milhões; – Belém cancela festa da Virada do Ano para cortar gastos. No comunicado, a Prefeitura de Belém informou que, devido à crise econômica que assola o país, vai evitar usar dinheiro público para realizar o tradicional Réveillon no Portal da Amazônia e distritos de Belém. A prefeitura de Macapá também cancelou o evento.

EBC

