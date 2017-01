Novo salário mínimo passa para R$ 937

Medida foi publicada no Diário Oficial da União e começa a valer a partir deste domingo

O novo valor do salário mínimo passa de 880 reais para 937 reais. De acordo com o ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão o reajuste vai representar um aumento de 38 bilhões e 600 mil reais na massa salarial em 2017. Valor que equivale a 0,62% do PIB. Em dezembro, quando o Congresso Nacional aprovou o Orçamento Geral da União pra 2017, o valor do mínimo foi definido em 945 reais e 80 centavos. Mas o governo alterou o valor um pouco para baixo porque a inflação também foi menor que a estimada.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...