Artistas e amigos se unem e promovem show para evitar que o site e rádio web chicotera.com saia do ar

Músicos e amigos do fotojornalista Chico Terra decidiram se unir e produzir um show filantrópico para que o endereço eletrônico não saia do ar por falta de recursos para manutenção. O site foi criando há 16 anos por Chico Terra, também músico, para divulgar a música e a cultura da Amazônia, e que com o tempo incorporou à sua programação, a Amazônia Brasil Rádio Web, única com repertório musical e notícias exclusivas da região Norte. O show será no bar Barril, quinta-feira, 5 de janeiro, com direção musical de Joaquim França.

O maestro amapaense Joaquim França, que mora e trabalha em Brasília, veio ao Amapá com esta intenção, de não deixar o chicoterra.com acabar, e reuniu outros artistas para participarem do show. Humberto Moreira, Cléo Araújo, Deize Pinheiro, Neivaldo Santos, Cleverson Baía, Astor Barros, Finéias Nellutty, Paulo Bezerra e Grupo Pilão , sob a coordenação de Jucicleber Castro, que assumiu a direção executiva do evento, apoiaram a campanha e confirmaram a participação no show.

Chico Terra tem uma intensa atuação na imprensa amapaense, e o reconhecimento de internautas, produtores culturais, assessores de comunicação e artistas, que têm no site, um espaço alternativo para divulgar a arte e cultura regional. Com passagem por assessorias institucionais na função de fotógrafo, Chico decidiu abdicar da estabilidade temporária de cargos para se dedicar ao site e manter o espaço para quem faz e promove cultura na Amazônia. Da sua casa, ele atualiza o site, faz transmissão ao vivo dos eventos que realiza, e vende CDs de artistas amapaenses.

“Todos reconhecem a importância do site chicoterra.com, e aplaudem a determinação em mantê-lo, mas isso não basta, é preciso arcar com os custos de um site, e dar o mínimo de condições para o Chico se mantenha e dedique-se integralmente à este projeto, que é um suspiro para a nossa cultura. Com a crise nacional, poucos empresários e gestões investem em cultura e jornalismo, por isso resolvemos unir amigos e parceiros para não deixar que o site não saia do ar, ou perderemos um suporte de grande importância para a Amazônia”, explica Jucicleber Castro.

Serviço:

Show Solidário em prol do site Chicoterra.com

Data: 5 de janeiro – quinta-feira

Hora: 21h

Local: Bar Barril – Rua Hamilton Silva esquina com Procópio Rola

Ingresso: R$ 15,00

Mariléia Maciel

Jornalista Colaboradora

