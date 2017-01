Abertas inscrições para Mestrado em Biodiversidade Tropical

Estão abertas até o dia 20 de janeiro as inscrições para o processo seletivo do Mestrado em Biodiversidade Tropical (PPGBio). Os interessados devem se inscrever por meio de formulário on-line, disponível no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec, e realizar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100, preferencialmente no Banco do Brasil.

São 25 vagas ofertadas, distribuídas entre 20 orientadores. As provas poderão ser realizadas em diferentes cidades no Brasil, além de Caiena (Guiana Francesa) e Paramaribo (Suriname), conforme edital.

O edital completo pode ser acessado no site da Unifap.

Informações sobre o Programa e/ou o processo de inscrição podem ser obtidas através do site www2.unifap.br/ppgbio ou na Secretaria do PPGBIO – Brigith Melo (tel. +55 96 3312-1757, e-mail: ppgbio@unifap.br).

Texto: Divulgação / PPGBio.