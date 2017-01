Prefeito Clécio anuncia mais nove nomes que irão compor a gestão municipal

O prefeito Clécio Luís anunciou na segunda-feira, 9, mais nove nomes que irão compor o quadro da prefeitura na atual gestão. O bacharel em Direito Herialdo Monteiro assume a Fundação Parque Zoobotânico, o mesmo já foi secretário municipal de Meio Ambiente. Telma Miranda vai para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh). E o economista Paulo Mendes, que exercia a função de secretário de Educação interinamente, retorna à Secretaria de Planejamento de Macapá.

Confira os nomes:

Fundação Parque Zoobotânico

Herialdo Teixeira Monteiro: é bacharel em Direito, pela Faculdade Estácio Famap, e em Geografia, pela Unifap; especialista em Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental, pelo Núcleo de Estudos da Amazônia (Naea/UFPA), e em Perícia Ambiental, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi assessor especial; subsecretário de Governadoria de Macapá; secretário de Meio Ambiente de Macapá; coordenador-geral de elaboração do Plano de Arborização de Macapá e subsecretário de Gabinete do Prefeito de Macapá.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh)

Telma Lúcia Miranda da Silva: é bacharel em Direito pela Faculdade do Amapá (Famap) e especialista em Advocacia Trabalhista pela Universidade de Anhamguera. Foi coordenadora de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação da Gestão Estadual do Amapá (janeiro a abril/2015); secretária adjunta de Governo do Amapá (maio a dezembro/2015); secretária adjunta de Saúde do Amapá (janeiro a outubro/2016) e é procuradora-geral da Assembleia Legislativa do Amapá (desde outubro de 2016).

Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla)

Paulo Sérgio Abreu Mendes: é bacharel em Direito e mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Unifap. Na Prefeitura de Macapá ocupou os cargos de secretário de Finanças, de Planejamento e de Educação. É professor de Direito Tributário e Financeiro no Centro de Ensino Superior do Amapá (Ceap); autor do livro Guia de Tributação das Micro e Pequenas Empresas: o Supersimples; coorganizador do livro Temas de Direito Processual e coautor do manual Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos do Ceap; e é analista Tributário da Receita Federal do Brasil (desde 1995).

Secretaria Municipal de Finanças (Semfi)

Jesus Almeida Vidal: é economista pela Universidade Federal do Pará (UFPA); bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Superior do Amapá (Ceap); especialista em Gestão Fazendária, pela Unifap, e em Direito Tributário, pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Foi subsecretário de Finanças do Município de Macapá. É fiscal da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado do Amapá e atualmente secretário de Finanças de Macapá.

Subprefeito da zona norte

Paulo Jorge Viana de Brito: é bacharel em Administração e MBA em Planejamento e Gestão Estratégica. Já exerceu a função de superintendente regional do Serviço Social da Indústria; assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Amapá e coordenador na Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo do Amapá.

Coordenadoria Municipal das Agências Distritais (Comad)

Adail Barriga Dias: é formado em Administração. Foi diretor das empresas Madiesel e B.M.R Dias; e exerceu a função de coordenador municipal das Agências Distritais de Macapá (2009 a 2012). É presidente estadual do PTdoB.

Corregedoria Geral do Município (Corgem)

Janusa Nogueira Rodrigues: é graduada em Direito pelo Centro de Ensino Superior do Amapá (Ceap) e especialista em Direito Público pela LFG. Exerceu o cargo de assessora jurídica na Procuradoria Geral de Justiça do Amapá (julho/2000 a julho/2007); de diretora da Divisão de Procedimentos de Investigações Cíveis e Criminais na Promotoria de Justiça do Amapá (2007 a 2010); procuradora da Câmara Municipal de Macapá (2011 e 2012); secretária de Administração na Câmara de Macapá (janeiro a agosto/2011); advogada no Escritório de Advocacia J. Rodrigues Advocacia; assessora jurídica setorial da Secretaria de Planejamento de Macapá (maio a junho/2014); e está como corregedora-geral do Município de Macapá (agosto/2016 até a presente data).

Macapá Previdência (Macapaprev)

Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior: é formado em Direito pela Universidade da Amazônia (Unama) e MBA em Direito da Economia e da Empresa pela EPGE/FGV-Rio. Foi assessor jurídico no Tribunal de Justiça do Amapá e na Procuradoria Geral de Justiça do Amapá; deputado federal (2011 a 2015), tendo exercido titularidade de importantes comissões na Câmara dos Deputados; presidente do Diretório Regional do PSDB no Amapá. É advogado e sócio do Santos Advogados Associados.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam)

Jorge Elson da Silva de Souza: é formado em Administração pela Universidade da Amazônia (Unama). Foi vereador e deputado estadual; e atualmente é funcionário público na Superintendência Federal de Agricultura do Amapá.

Domiciano Gomes

