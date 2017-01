Programa do SENAI promove ingresso de pessoas com necessidades educacionais especiais no mercado de trabalho

Macapá/Santana/Vale do Jari – Comprometido com a responsabilidade social, o Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI) auxilia pessoas com necessidades especiais na busca por qualificação profissional e oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. Por meio da iniciativa, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá promove atendimento especializado para o público.

O Programa trabalha com diversas vertentes, como: pessoas com deficiência visual, auditiva, mental, física, múltipla; altas habilidades; condutas típicas – distúrbio de atenção, hiperatividade, impulsividade, entre outros – e autistas. Além de expandir o atendimento a negros e índios, requalificar pessoas acima de 45 anos e oportunizar acesso das mulheres aos cursos estigmatizados para homens e vice-versa.

A pessoa interessada em fazer um dos cursos do SENAI AP, ao iniciar os estudos na instituição, poderá contar com profissionais habilitados para cada necessidade. Eles acompanharão o desenvolvimento do aluno, utilizando as metodologias necessárias para promover a inclusão e o aprendizado.

A interlocutora do programa no Amapá, Ana Paula Rodrigues, destaca a importância do papel social da instituição ao disponibilizar cursos inclusivos para a comunidade. “Trabalhando por sistema de educação inclusiva, a escola SENAI oferece subsídios básicos para os deficientes, qualificando e formando profissionais que se tornarão multiplicadores, para que mais pessoas portadoras de necessidades especiais possam se integrar ao mercado de trabalho”, concluiu.

