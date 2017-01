Aulas de robótica estimulam aprendizado de alunos do SESI AP

Macapá – Com o intuito de potencializar a capacidade de inovação, com solução de problemas de uma forma criativa, a Escola Visconde de Mauá do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá incentiva a prática da robótica. A atividade, trabalhada em sala de aula, permite a participação dos alunos em diversas competições regionais e nacionais e feiras científicas.

Por meio da Robótica Educacional, os alunos aprendem a resolver questões lógicas, planejar, executar projetos e a trabalhar em equipe. Além de promover o estudo multidisciplinar, nas áreas de ciências, tecnologia e matemática. “A robótica é um recurso tecnológico interessante para o processo de ensino-aprendizagem, pois proporciona ao aluno educação na era digital, o pensamento inovador, a comunicação efetiva e a alta produtividade”, destacou o professor de matemática, Edgar Isacksson.

Conquistas

As equipes de robótica do SESI Amapá têm obtido excelentes resultados nas competições que participam. Em 2016, dos quatro principais torneios, os alunos foram premiados em três. No Torneio Juvenil de Robótica (TJR) garantiram medalhas em todas as modalidades e níveis (cabo de guerra, viagem ao centro da terra, sumô, dança e resgate). Na Olímpiada Brasileira de Robótica (OBR), ficaram em 1º e 2º lugar na modalidade resgate de vítima, na etapa estadual. No Torneio First Lego League (FLL) conquistaram 3º lugar na etapa regional e vão disputar a etapa nacional, em março deste ano.

Para o aluno José Quirino, do 2º ano do Ensino Médio Articulado à Educação Profissional (EBEP) do SESI AP, a robótica tem contribuído para o seu aprendizado. “Aprendi a trabalhar em equipe, além de desenvolver habilidades técnicas e conhecimento nas áreas de tecnologia e matemática. Isso vai me ajudar a escolher a carreira que quero seguir no futuro”, concluiu.

