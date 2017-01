Comunidade do Amazonas recebe Fórum de Esporte Indígena

Objetivo é apresentar para as autoridades e moradores das comunidades indígenas o projeto da segunda edição da Copa Indígena

A comunidade indígena de Filadélfia pertencente ao município de Benjamim Constant no Amazonas vai receber o primeiro Fórum de esporte indígena do Alto Solimões nos dias 30 e 31 de março.

Tem como o objetivo de apresentar para as autoridades e moradores das comunidades indígenas o projeto da segunda edição da Copa Indígena.

Segundo o Coordenador de Esporte Indígena do Alto Solimões, Marcelo Pinto, estarão reunidos as autoridades e lideranças indígenas de sete municípios da região.

A copa indígena está estimada no valor de 250 mil reais, esse valor vai ser repassado para a prefeitura de Benjamim Constant, informou Marcelo Pinto.

Durante o evento vai ter palestras sobre esportes tradicionais com profissionais vindos de brasília e discussões sobre a importância do esporte para os povos indígenas.Para o evento é esperado cerca de mil pessoas.

No evento vão estar presentes representante do Ministério do Esporte, através da coordenação Geral de Política Esportiva Indígena e profissionais da área de saúde.

EBC

