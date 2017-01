Deputado colhe assinaturas para investigar o crime organizado no Brasil

O deputado federal e Presidente Regional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB/AM), Sabino Castelo Branco, declarou que está colhendo assinaturas para pedir a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara dos Deputados, para investigar a atuação do crime organizado no Brasil. De acordo com ele, a chacina ocorrida em Manaus, recentemente, lembrou as execuções praticadas pelo Estado Islâmico no Oriente Médio.

“Uma barbárie como essa que aconteceu em Manaus nunca foi vista antes no Brasil; esquartejamento de pessoas, decapitações, corações sendo arrancados. Isso é de uma crueldade imensurável. Nós estamos nas mãos do crime organizado nesse país. Precisamos de uma solução urgente”, frisou.

O parlamentar disse ainda, que a população do Amazonas está insegura em virtude da fuga de quase 200 criminosos do Complexo Prisional Anísio Jobim, e da guerra entre as facções. Pontuou também que a insegurança não se restringe aos estados no Norte, uma vez que essas organizações atuam em todo o território nacional.

“Por mais que as autoridades evitem tocar no assunto, a verdade é que as facções criminosas; Família do Norte (FDN), comandada pelo Zé Roberto, que liderou todos esses massacres de dentro de um presídio federal, Comando Vermelho (CV), comandada pelo traficante Fernandinho Beiramar e Primeiro Comando da Capital (PCC), comandada pelo traficante Marcola, estão sim em guerra, não só nos presídios, mas fora deles também.”

Ao final, ressaltou que “O brasileiro merece uma vida livre do medo e dos perigos promovidos por esses criminosos, e eu, na condição de deputado federal eleito pelo estado do Amazonas, palco desse horrível massacre, estou disposto a ir às últimas consequências contra essas facções criminosas.”

