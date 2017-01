Festa reúne música e gastronomia paraense em Manaus

Quem deseja conhecer a cultura do Pará ou quer matar a saudade de casa, tem destino certo nesta sexta-feira (20). O Shopping do Chopp, localizado no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital, promoverá a festa ‘Noite Paraense’, reunindo o melhor da música e gastronomia do Estado. O evento terá entrada gratuita até às 21h para os homens e durante toda a noite para as mulheres.

Fazendo jus ao nome, a festa trará três atrações paraenses que prometem agitar a noite com ritmos como brega, calypso, carimbó e forró. Quem sobe ao palco é o cantor João Paulo Souza, a banda Arroxa 3 e a cantora Danny Alves.

Já a culinária será representada através de barracas que oferecerão pratos típicos paraenses a preços populares. Considerada uma das mais ricas do país, a gastronomia do Pará tem a cultura indígena como sua maior influência, mas também carrega traços portugueses e africanos, resultando em uma mistura deliciosa de sabores.

“A comunidade paraense que reside em Manaus se sentirá em casa. Além disso, será uma boa oportunidade para reunir os amazonenses que querem conhecer o Pará ou que já são apaixonados pela música e gastronomia de lá. Uma noite dançante, com muita comida boa, em um ambiente que oferece conforto e segurança”, afirmou um dos organizadores, Bruno Silva.

O local terá os portões abertos para entrada do público a partir das 20h. Depois das 21h, a entrada dos homens terá o valor de R$ 15.

