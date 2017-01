Sesc Amapá abre processo seletivo

Alessandra Leite

O Sistema Fecomércio por meio do Serviço Social do Comércio no Amapá (SESC – AP), anuncia Processo Seletivo para a contratação de profissionais de nível fundamental, médio e superior.

Este Processo Seletivo visa o preenchimento de cargos disponíveis e para formação de cadastro reserva. As jornadas de trabalho serão de 20h à 44h semanais, já as remunerações vão de R$ 937,00 podendo chegar até R$ 2.735,00.

Os cargos abrangem as funções de assistente operacional, porteiro, motorista, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, agente administrativo, assistente de informática, operador de caixa, técnico especializado em publicidade e propaganda, odontólogo e professor de educação física.

Para a classificação do candidato o processo será realizado em duas etapas, a primeira com aplicação de prova objetiva envolvendo temas específicos de cada escolaridade e a segunda por meio de avaliação prática.

As provas objetivas serão aplicadas na cidade de Macapá na data prevista de 12 de março de 2017, nos períodos matutino e vespertino, com duração de três horas de prova para cada turno.

Os interessados podem inscrever-se por meio do endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br até 14 de fevereiro de 2017, efetuando os procedimentos da inscrição e emissão de boleto para pagamento da taxa variando conforme a vaga na qual deseja concorrer, nos valores de R$ 22,60 para os cargos de nível fundamental, R$ 25,00 para nível médio e R$ 30,50 para nível superior.

O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. Mais informações estão disponíveis no edital de abertura no endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br

Serviço

Coordenadoria de Gestão de Pessoas Sesc- AP

Fone: (96) 3241-4440 (ramal 220)

