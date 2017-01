Vagas abertas para cursos de dança, teatro e arte circense na casa ‘Caminhos da Arte’

A partir desta terça-feira, 17, estão abertas as matrículas para as novas turmas de dança de salão, teatro, balé, arte circense, entre outras modalidades artísticas que são oferecidas pelo Instituto Amazônia na casa Caminhos da Arte. As inscrições devem ser realizadas no espaço cultural situado na Rua Frei José dos Inocentes, n.230, Centro Antigo (próximo ao Paço Municipal), de segunda a sábado, das 9h às 18h, com intervalo de almoço. As matrículas seguem até o fechamento das turmas com o número máximo de 20 alunos por modalidade.

No segmento da dança, estão sendo oferecidas vagas para os cursos de balé infantil, balé adulto, dança de salão, jazz, contemporâneo e danças urbanas. O professor Marcus Vinícius Prudente, do projeto de extensão ‘Rosas Dança de Salão’, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), está à frente das aulas de dança. Já as aulas de balé, possuem o suporte e a certificação do Ballet Álvaro Gonçalves.

Já nas artes cênicas, quem coordena os cursos é a atriz e diretora Jaqueline Ferreira, da Companhia de Arte Cristã, que possui 26 anos de atuação no Amazonas. O professor mineiro Leandro Barreto passou a integrar a equipe de professores da casa. Envolvido com artes cênicas desde 2006, na Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), ele possui experiência em circo com atuações em tecido aéreo acrobático, malabares, arame, pirofagia e trapézio fixo.

Estão sendo ofertadas vagas nas modalidades : teatro infantil, teatro adulto, contação de histórias e palhaço. Na categoria infantil, podem participar crianças a partir de 7 anos, com exceção das aulas de balé que possui idade mínima de 4 anos. As mensalidades variam entre 50 e 100 reais, dependendo do curso e da quantidade de aulas na semana. Para moradores da Comunidade São Vicente, onde o Instituto Amazônia atua com o projeto de requalificação, são destinadas vagas gratuitas. Mais informações podem ser obtidas pelo número 99982-3700 .

Caminhos da Arte

A iniciativa integra o Projeto de Requalificação do Espaço São Vicente proposto e desenvolvido pelo Instituto Amazônia juntos aos moradores da comunidade local, situada no Centro Antigo. Dentro desse projeto social, as atividades culturais que têm como sede a Casa do Frei, a Casa da Música e o espaço Caminhos da Arte, todos localizados na Rua Frei José dos Inocentes, oferecem aulas de dança, música, teatro, artesanato, entre outras modalidades, de forma gratuita para os moradores e com taxas simbólicas para o público em geral, a fim de contribuir com os custos das casas.

Asscom – Instituto Amazônia

