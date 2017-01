Espetáculo “As Domésticas” volta ao Bacabeiras com inovações e risos

Iniciando nova temporada com inovações, novas piadas , garantia de risos e, sobretudo, atendendo aos pedidos do público e fãs, A Cia. Teatro do Riso retorna ao Teatro das Bacabeiras com a comédia “As Domésticas” no último domingo de janeiro (29), às 20 h, para a primeira encenação do ano em Macapá.

Com novos quadros, novas piadas e muito riso, o show “As Domésticas” trás na encenação também novas cutucadas da política nacional, economia e sociedade. A companhia reservou para seu retorno muitas surpresas, peculiaridade das domésticas, que no sexto ano de sua existência vem conquistando uma legião de fãs. Com um humor refinado e com situações inteligentes, a comédia prima por uma dramaturgia que acompanha e se renova sempre nas questões políticas, econômicas e sociais do país e do Amapá.

“Não queremos uma comédia apenas para entretenimento, queremos que o nosso público leve para sua casa reflexões sérias sobre as questões discutidas em cena”, conta o diretor e dramaturgo, Genário Dunas. O elenco é composto pelos atores Netho Montalvão (Dalvinha), Arthur Cardoso (Maguinha), Rafael Nunes (Doidinha) e Francisco Ribeiro (Fatinha). Um elenco responsável e comprometido com a cena, que vem se alinhando a cada temporada.

Nessa nova versão o show “As Domésticas” trás os bastidores do cotidiano de suas patroas, intervenções das personagens com pitadas humoradas da política atual, conflitos sociais vigentes do Amapá, músicas autorais da própria Companhia, números coreografados e muitas performances envolvendo as quatro domésticas mais insuportáveis do Amapá.

O Espetáculo/show será encenado no dia 29.01.2017, às 20 horas, no Teatro das Bacabeiras, com ingressos populares aos preços de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

FICHA TECNICA

ELENCO

Netho Montalvão – Dalvinha

Rafael Nunes – Doidinha

Francisco Ribeiro – Fatinha

Arthur Cardoso– Maguinha

Concepção de Luz – Antônio Carlos

Sonoplastia – Abraão Barros

Figurinos e Maguiagem – Cia. Teatro do Riso

Dramaturgia e Direção Geral – Genário Dunas

Ingressos antecipados, ao valor de R$ 10,00, nos seguintes contatos: 98104-6915 – 98126-6667-98115-7968-99981- 7780. Na bilheteria do teatro, no dia 29, a partir das 14h, nos valores de Inteira R$ 20,00 e Meia R$ 10,00.

