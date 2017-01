Unifap ofertará 581 vagas em cursos de graduação no Sisu

Inicia na próxima terça-feira, 24 de janeiro, as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas em cursos de graduação a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na edição 2017/1 do Sisu, a Universidade Federal do Amapá (Unifap) ofertará 581 vagas em 26 graduações, destinadas ao ingresso de acadêmicos no ano letivo de 2017 para o campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Para concorrer às vagas ofertadas no Sisu, os candidatos devem acessar até 27 de janeiro o endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br/. É preciso ter em mãos o número de inscrição e senha no Enem 2016. Podem concorrer pessoas que realizaram o Enem de 2016 e não zeraram a redação. Os cursos de Matemática e Arquitetura e Urbanismo serão as únicas graduações que não terão vagas ofertadas no Sisu, apenas no Processo Seletivo da Unifap. Não há taxa de inscrição.

Serviço

Inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para concorrer às vagas ofertadas pela Universidade Federal do Amapá (Unifap)

De 24 a 27 de janeiro de 2017, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br/.