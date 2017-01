SESI Amapá apresenta o espetáculo infantil Pamonha e Panaca

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá apresenta, nos dias 1 e 2 de fevereiro, no Teatro das Bacabeiras, o espetáculo infantil Pamonha e Panaca. A peça é uma realização do Projeto Cuca Leve. Com direção de Rogério Blat, os personagens são vividos pelos atores Ricardo Blat e Nelson Yabeta. Na história, os artistas interpretam dois palhaços que tentam sobreviver sem esforço e mostram de maneira cômica o comportamento humano.

Com linguagem popular e acessível a todos os públicos, a peça é uma crônica sobre pessoas que são movidas pelo desejo de alcançar o sucesso contando apenas com a sorte. O espetáculo revela exatamente o que a formação de um indivíduo não deve ter: preguiça, desleixo e falta de consciência de que o esforço leva ao sucesso.

A apresentação vai ser dividida em duas sessões. No primeiro dia, será para dependentes de industriários e alunos da rede pública de ensino. Os convites para estes estudantes vão ser distribuídos pela Secretaria de Educação do Estado (SEED), e os demais ficarão disponíveis no setor de Promoção da Saúde, no SESI. No segundo dia é exclusivo para alunos da Escola SESI. Além do convite, o público deve levar 1 Kg de alimento não perecível para garantir a entrada. Os produtos arrecadados serão doados posteriormente para uma instituição de caridade.

Serviço

Teatro Infantil Pamonha e Panaca

Data: 1/02/2017 (quarta-feira) para dependentes de industriário e alunos da rede pública; 2/02/2017 (quinta-feira) para alunos do SESI.

Hora: 18h30

Local: Teatro das Bacabeiras (Rua Cândido Mendes, 1087 – Central).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...