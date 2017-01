Marcelo de Sá Gomes

Coordenador de Meio Ambiente e Turismo da Associação Amapaense de Folclore e Cultura Popular.

Associação Amapaense de Folclore e Cultura Popular Entidade sem fins lucrativos atuante desde 2007. Nas áreas da Cultura, Turismo e meio ambiente; gestora do Ponto de Cultura “Povo de Fé e de Festa” patrocinado pelo Ministério da Cultura. Informa que estará realizando em parceria com a Comunidade do Curiaú (Área de Proteção Ambiental e Quilombo) o lançamento do DVD São Joaquim- Um mergulho na ancestralidade, Dia 27 de janeiro (sexta-feira) às 19h, sendo este o sétimo produto do Inventário de Folias Religiosas do Amapá, que já passou por 5 municípios do Amapá; entre Macapá, Santana, Mazagão, Calçoene e Oiapoque com total de 09 festas inventariadas desde 2013.