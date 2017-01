Confira as vagas de emprego do Sine para 27 de janeiro em Macapá

O Sistema Nacional de Empregos no Amapá (Sine/AP) oferece vagas de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

Os interessados podem procurar o Sine/AP, localizado na Rua General Rondon, nº 2350, na praça Floriano Peixoto. Em toda a rede Super Fácil tem guichês do Sine e neles é possível obter informações sobre vagas em Macapá e Santana. Informações pelo número 4009 9700.

Para se cadastrar e atualizar os dados, o trabalhador deverá apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência (atualizado).

Veja o número de vagas de acordo com a solicitação das empresas:

Macapá

Barman – 1 vaga

Cartazeiro – 1 vaga

Caseiro – 1 vaga

Cozinheiro geral – 1 vaga

Empregada doméstica nos serviços gerais – 6 vagas

Operador de central de concreto – 1 vaga

Secretária executiva – 1 vaga

Técnico em manutenção eletrônica – 1 vaga

Vendedor pracista – 2 vagas

Do G1/AP

