Estão abertas as inscrições para a prática de modalidades esportivas no SESI Amapá

Macapá – Estão abertas as inscrições para a prática de atividades físico-esportivas no Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá. As vagas são destinadas a crianças, jovens e adultos, para natação infantil, de 4 a 15 anos, e adulto, a partir de 15 anos; ballet, a partir de 5 anos; futsal, de 6 a 10 anos; hidroginástica, a partir de 15 anos; e funcional, a partir de 16 anos.

Para realizar a matrícula, os candidatos devem comparecer ao atendimento do setor de Promoção da Saúde do SESI com cópia dos documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, duas fotos 3X4 e atestado médico que comprove que estão aptos para exercer atividades físicas (para as modalidades natação adulto e hidroginástica). No caso de menores de idade é necessário apresentar cópia dos documentos dos responsáveis, além do RG ou da certidão de nascimento da criança.

“As modalidades físico-esportivas ofertadas pela nossa instituição, além de oferecer um estilo de vida saudável a todos os públicos, oportuniza a diversão e o bem estar emocional. Acreditamos que a prática dessas atividades auxilia no desenvolvimento de habilidades e aprimora a interação com o outro”, destacou a supervisora de Promoção da Saúde do SESI AP, Sandra Santos.

O SESI fica localizado na Av. Desidério Antônio Coelho, s/nº, bairro do Trem. Mais informações podem ser obtidas pelo fone: 3084-8935 ou 3084-8932.

