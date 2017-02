Pesquisadores do Amapá identificam nova espécie de orquídea

Orquídea da família Catasetum foi coletada no interior do Estado e faz parte do acervo do orquidário de Macapá

Uma espécie de orquídea ainda não identificada floriu no Orquidário Municipal Teresinha Leite Chaves, em Macapá (AP). A orquidófila Fátima Almeida e o biólogo Patrique Cantuária, responsável por monografar orquídeas, afirmam que a espécie pode ser específica da região do Amapá.

Orquídea da família Catasetum foi coletada no interior do Estado e faz parte do acervo do orquidário de Macapá. Foto: Divulgação/Semam

A orquídea foi identificada como sendo da família Catasetum, mesmo muito parecida com a espécie conhecida como Barbatum. A análise feita por um dos maiores especialistas em plantas dessa família no Brasil, o engenheiro florestal do Pará João Batista Fernandes da Silva, mostrou que a filogenia e o DNA são diferentes, o que comprova que se trata de um híbrido natural do Amapá.

A espécie foi coletada durante excursão de pesquisa, feita em 2016, pelo próprio Batista, a orquidófila Fátima Almeida e o biólogo Patrique Cantuária no município de Serra do Navio (AP). Agora, amostras da flor foram enviada para fora para o exterior para mais uma análise.

