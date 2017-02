SENAI AP oferta oportunidade de emprego para profissionais de nível médio e superior

Macapá/Santana/Vale do Jari – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá abriu processo seletivo para contratação de profissionais de nível médio e superior. Os interessados deverão encaminhar currículo para rh.curriculum@sesisenaiap.org.br até sexta-feira, 10 de fevereiro, indicando o título da vaga no assunto do e-mail.

Para Analista Operacional há uma vaga, com lotação na unidade de Macapá. A oportunidade é destinada para profissionais com nível superior em Pedagogia, experiência mínima de seis meses atuando na área, comprovada por meio de Carteira de Trabalho (CTPS) ou documentação equivalente. É desejável que o candidato possua pós-graduação em Coordenação Pedagógica.

Há três vagas para Assistente Técnico Operacional. Para estas, exige-se ensino médio completo, com formação desejável em Técnico em Administração, experiência mínima de seis meses atuando na área, comprovada por meio de CTPS ou documentação equivalente. A lotação é nas unidades do SENAI de Macapá (uma vaga), Santana (uma vaga) e Vale do Jari (uma vaga) – para esta última o contrato é por tempo determinado.

A vaga para Técnico Operacional é para contrato por tempo determinado. Os requisitos para concorrer são: nível superior em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, experiência mínima de seis meses na área, comprovada por meio de CTPS ou documentação equivalente. Além de conhecimento em Pacote Office, Redação Jornalística e ferramentas de internet (redes sociais e sites).

A contratação de pessoal no SENAI AP obedece ao regime celetista – Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Não poderão participar do Processo Seletivo, os candidatos que possuam vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do Serviço Social da Indústria (SESI) ou do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá.

