Docente de Farmácia lança livro sobre história química e afetiva dos alimentos

Na próxima quarta-feira, 8 de fevereiro, ocorrerá o lançamento do livro “História Química e Afetiva dos Alimentos”, da professora do curso de Farmácia da Universidade Federal do Amapá, Deyse de Souza Dantas. O evento será às 16h, no auditório da Biblioteca Central do campus Marco Zero do Equador, em Macapá.

A obra é uma parceria com o professor Robson Fernandes de Farias, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). “O livro aborda de uma forma surpreendente os alimentos, utilizando em diversos momentos a história, a química, misturando as informações com o lúdico, retratando o cotidiano alimentar da nossa sociedade”, descreve Deyse Dantas.

O livro poderá ser obtido diretamente com a editora pelo site www.editoragarcia.com.br ou com a docente no lançamento. A obra custa R$ 25.

Sobre a autora – Deyse Dantas é doutora em Biologia Funcional e Molecular na área de Bioquímica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e integra o colegiado do curso de Farmácia. Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde (PPGCS-Unifap) e credenciada no Programa em Ciências Farmacêuticas (PPGCF-Unifap). Atua nas áreas: educação em saúde, estudos relacionados ao câncer, saúde pública em análises clínicas, farmacogenética e farmácia clínica, bem como colabora em temas que abordam estudos celulares e histopatológicos em modelos experimentais.

Serviço

Lançamento do livro “História Química e Afetiva dos Alimentos”

Dia 8 de fevereiro de 2017 (quarta-feira), às 16h, no auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal do Amapá (Unifap), campus Marco Zero do Equador (Rod. Juscelino Kubitschek, Km 02, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP). Valor da obra: R$ 25.