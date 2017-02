Ministério da Educação divulga hoje resultado da primeira chamada do Prouni

O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta segunda-feira (6) o resultado da primeira chamada do ProUni (Programa Universidade para Todos). Os candidatos pré-selecionados têm até a próxima segunda-feira (13) para apresentar à instituição de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição.

Conforme o site da Agência Brasil, os resultados estarão disponíveis na página do Prouni, na central de atendimento, pelo telefone 0800-616161, e nas instituições de ensino participantes do programa. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação do candidato.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de educação superior de todo o país. A seleção dos candidatos, é feita com base nas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Neste processo seletivo, são oferecidas 214.110 bolsas de estudo, número que representa crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram ofertadas 203.602 bolsas. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 20 de fevereiro. Aqueles que não forem selecionados ainda terão a chance de participar da lista de espera nos dias 7 e 8 de março.

Viviane Oiliveira, do site Campo Grande News

