Uso incorreto de agrotóxicos gera multa de R$ 20 mil no Tocantins

Uma ação conjunta entre a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec), a Superintendência Federal da Agricultura no Tocantins (SFA-TO) e a Secretaria Estadual de Saúde localizou diversas infrações com agrotóxicos no interior do Tocantins.

A fiscalização foi realizada entre os dias 30 de janeiro a 2 de fevereiro nos municípios de Porto Nacional e Monte do Carmo.

A Adapec emitiu 15 autos de infrações, sendo que seis são referentes à reutilização de embalagens vazias de agrotóxicos, cinco por utilizar agrotóxicos e afins sem os devidos cuidados aos seres humanos, animais e meio ambiente, três sobre destinação indevida das embalagens vazias de agrotóxicos (queima das embalagens) e um sobre armazenamento incorreto de agrotóxicos na propriedade. Ao todo, foram realizadas fiscalizações em 26 propriedades.

As infrações que resultaram em multas no valor de R$ 20.229,56.

