Candidatos relatam problemas para acessar resultado do Prouni

O sumiço de um botão na página do Prouni (Programa Universidade para Todos) que redirecionaria os candidatos para o resultado da primeira chamada do programa está gerando polêmica nas redes sociais. Alguns internautas relatam que ele desapareceu de uma hora para outra. Outros, que o botão, quando estava no ar, redirecionava para uma página que explicava como o Prouni funcionava.

A data que consta para a divulgação dos resultados da primeira chamada foi ontem, 6 de fevereiro, de acordo com edital.

Por volta das 10h30, a reportagem acessou a página do programa por diferentes navegadores e a única mensagem que aparecia era “Aguarde o resultado da 1ª chamada”. Às 11h30, o teste foi refeito e a mensagem continuou a mesma.

Procurado, o MEC (Ministério da Educação) não respondeu se houve algum problema técnico. Apenas, disse que a lista com os resultados ainda não foi publicada e que o sistema está sendo preparado para publicação.

