Fundação Getúlio Vargas traz palestra do Rio de Janeiro para capacitação no Amapá

A capacitação conta com o apoio do Sebrae e oportuniza contato com profissional experiente na área de gestão

Andréa Maciel

Nesta sexta-feira (10), às 15h, na sede do Sebrae em Macapá, no Auditório Santana, acontece o evento Soluções de Sucesso, com a Palestra Melhoria de Performance através da otimização dos processos, ministrada pela professora Rosangela Caubi. A iniciativa é resultado da parceria entre o Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas.

Com o objetivo de capacitar gestores, empresários e acadêmicos da área, a palestra alia conhecimento teórico e prático. A palestrante Rosangela Caubi é mestre em Sistemas de Gestão com ênfase em Segurança da Informação pela Universidade Federal Fluminense, possui MBA em Gestão de Negócios pela Grifo Enterprises, entre outros. O evento conta ainda com dois questionadores, o Diretor-Superintendente do Sebrae no Amapá, João Carlos Alvarenga e o Bacharel em Direito e Proprietário da Você Telecom, Fábio Souza.

De acordo com o representante da Fundação Getúlio Vargas no Amapá, Arlindo Moreira, a FGV possui vasta experiência em oferecer cursos de MBA, gestão e módulos livres para profissionais e acadêmicos, mas agora pretende aumentar a oferta.

“Queremos trazer diversos professores mestres e doutores especializados para ministrar cursos e palestras com profissionais que não tem uma carreira apenas teórica, mas sim prática. Esta é a oportunidade para as pessoas que atuam na área de gestão que tenham esse contato com pessoas com essa experiência enorme”, explica Arlindo Moreira.

