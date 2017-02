Instituto Nacer promove café da manhã beneficente

O Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (NACER), localizado no Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez de Novembro, promoverá um café da manhã beneficente com objetivo de arrecadar fundos para a manutenção dos projetos de acolhimento. O evento ocorre na sede da instituição, no dia 5 de março, a partir das 7h30.

Durante o café da manhã, os participantes poderão se deliciar com vários itens da culinária regional, dentre eles: x-caboquinho, tapioca, pé de moleque, cuscuz, banana frita, mingau de banana e muitos outros.

“O trabalho desenvolvido no NACER requer uma enorme mobilização de esforços de colaboradores e voluntários, além de muitos recursos. Por isso, recorremos à solidariedade das pessoas, envolvendo a comunidade em um evento que além de nos ajudar, será delicioso de participar”, afirmou o diretor do abrigo, Cleslley Rodrigues.

O NACER recebe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social, oferecendo acolhimento, assistência, proteção e cuidados com a saúde. Atualmente, 20 acolhidos residem no local.

Os ingressos para o café da manhã custam R$ 20 e podem ser adquiridos através dos telefones: (92) 99326-6222 e 3302-6282. Mais informações sobre os projetos da instituição podem ser encontradas no site: www.nacercrianca.org.

