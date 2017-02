Processo Seletivo Prefeitura de Boca do Acre – AM

No Amazonas, processo seletivo da Prefeitura de Boca do Acre visa o preenchimento de 313 vagas em cargos de todos os níveis de ensino.

Diante da necessidade de contratar novos servidores temporários, a Prefeitura de Boca do Acre, no estado Amazonas, tornou de conhecimento público um novo edital de processo seletivo simplificado, disponibilizando diversas vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Regido pelo edital n.º 01/2017, são ofertadas 313 vagas, sendo que 165 delas são para contratação imediata, e as demais para formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas de acordo com o nível de formação:

Nível Fundamental Incompleto: Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Categoria “D”, Vigia.

Nível Médio: Técnico Administrativo, Professor Rural.

Nível Superior: Professor Urbano, Professor Rural; Professor das disciplinas de: Educação Física e Letras.

Para participar, os interessados deverão se inscrever pessoalmente ou via procuração na Secretaria Municipal de Educação/SEMED/Boca do Acre, localizada na Av. Júlio Toá, nº 23, Bairro do Platô do Piquiá. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de fevereiro de 2017 e o horário de atendimento é das 8 às 17 horas.

A lista de documentos necessários para a inscrição e futuras contratações pode ser conferida no edital, que está disponível em: https://goo.gl/Dy8myS

Os candidatos serão selecionados por meio da realização da análise de títulos. A partir da mesma, será formada a lista de classificação, que será disponibilizada no quadro de publicação da Secretaria de Municipal de Educação e no Diário Oficial do Município.

Os aprovados e convocados serão contratados temporariamente, com regime de trabalho semanal de 20 a 40 horas. Os salários ofertados variam entre R$ 937,00 e R$ 1.400,00.

Do total de vagas ofertadas, 5% serão reservadas para candidatos portadores de necessidades especiais.

ECB

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...