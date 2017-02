Explosão atinge reator nuclear de Flamanville, na França

Autoridades negam que haja chance de contaminação; Ao menos cinco pessoas ficaram feridas

Uma explosão ocorreu nesta manhã (9) na central nuclear de Flamanville, da companhia Électricité de France (EDF), e ao menos cinco pessoas teriam ficado intoxicadas, informaram fontes locais. A explosão ocorreu por volta das 10h da manhã em Paris, na sala de máquinas da central nuclear, localizada no noroeste da França, em um entrave do Canal da Mancha.

A sala de máquinas não contém materiais radioativos, o que reduz os riscos de contaminação ou incidentes maiores relacionados à radiação. Mesmo assim, as autoridades resolveram desligar um reator como precaução. As equipes de resgate já chegaram à central nuclear e um plano de emergência foi colocado em vigor. As causas da explosão estão sendo investigadas.

De acordo com o jornal Ouest France, pode haver feridos devido à explosão. A rádio M6 disse que cinco pessoas ficaram levemente feridas.

R7 com agencias internacionais

