Governador do Pará convida Papa Francisco a visitar a Amazônia e conhecer o Círio de Nazaré

Após a audiência geral realizada na Casa de Santa Marta na manhã desta quarta-feira (8), na Cidade do Vaticano, o Papa Francisco esteve brevemente com o governador Simão Jatene, com o Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e com outras autoridades eclesiásticas, como o Cônego Ronaldo Menezes, de Belém.

No encontro, o governador agradeceu a postura que o Papa tem tido e o exemplo que tem dado para o mundo. “Rapidamente comentei que ele tem tentado construir uma sociedade mais pacífica, mais solidária e menos desigual. Também agradeci, enquanto amazônida, o carinho e a atenção especial que ele tem tido quando trata da questão da Amazônia, pela liderança que representa”, disse Jatene.

Por fim, em conjunto com o grupo de brasileiros ligados à igreja, Jatene convidou o Papa Francisco a visitar a Amazônia e, oportunamente, conhecer o Círio de Nazaré. “Disse que certamente o povo do Pará e da Amazônia ficaria muito honrado com a presença dele entre nós”, comentou o governador paraense. O Papa Francisco respondeu comentando que “o futuro do mundo passa pela Amazônia”.

O governador Simão Jatene estava acompanhado da primeira-dama, Ana Jatene, e do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, que já foi Arcebispo Metropolitano de Belém.

O governador Simão Jatene concedeu ainda entrevista na Rádio Vaticano, onde destacou a atenção que o Papa Francisco vem dando à Amazônia em suas falas. “Que ele continue tratando a Amazônia como tem tratado. Porque acho que a visão que foge da polarização é fundamental para que a gente possa, no caso da nossa região, enfrentar nossos dois maiores adversários: a pobreza e a desigualdade. Ou seja, ver como superar esses indicadores precários sem uma visão imediatista que termine fazendo com que a região se esgote em uma ou duas gerações. Esse é um grande desafio. E palavras nessa direção, vindas do Papa, tem o condão de nos incentivar e estimular a todos, mas, sobretudo, de nos levar a uma profunda reflexão sobre o papel da Amazônia”, declarou.

Meio ambiente – No dia 18 de junho de 2015, o papa publicou oficialmente a encíclica “Laudato si” (em português: “Louvado Seja”). Nela, ele critica o consumismo e desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global das ações, para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas.

Ao longo da encíclica, o Papa Francisco “condena a incessante exploração e destruição do ambiente, responsabilizando a apatia, a procura de lucro de forma irresponsável, a crença excessiva na tecnologia e a falta de visão política”.

Viagem – O governador Simão Jatene comunicou na última semana à Assembleia Legislativa do Estado que se ausentaria do país para viagem até Roma, na Itália, atendendo convite da Arquidiocese do Rio de Janeiro e para fins particulares, custeando sua estadia e transporte. Apenas um integrante da Casa Militar acompanha a viagem, cumprindo determinação expressa no regulamento da instituição do Estado.

