Mato Grosso registra maior número de focos de queimada na Amazônia Legal em janeiro

Primeiro lugar no ranking nacional informado pelo Inpe, o Estado registrou mais de 400 focos de queimadas no primeiro mês de 2017

Mato Grosso, Pará e Maranhão registraram o maior número de focos de queimada entre os estados da Amazônia Legal em janeiro de 2017. Juntos, os três tiveram 894 focos dos 2.400 de todo o País, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A soma dos nove estados da Amazônia foi de 1.174 focos de queimadas no primeiro mês do ano.

Em janeiro de 2017, o Mato Grosso registrou 482 focos de queimadas, seguido do Pará, com 225, e Maranhão, com 187. Em 2017, apesar do Mato Grosso liderar entre os estados, em relação aos municípios quem se destaca é Pacaraima (RR), com 28 focos de queimadas, seguido por Sorriso (MT) com 24 e Normandia (RR), com 23 focos.

Em janeiro de 2016, o Brasil registrou ao todo 5.982 focos. Deste total, 4.801 foram na Amazônia Legal, onde Roraima (1.754), Pará (1.322) e Amazonas (770) registraram o maior número. No período, o Acre foi o que apresentou o menor número: 12.

