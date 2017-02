PET-Farmácia realiza sétima edição da Feira da Saúde

A Praça Veiga Cabral, no centro da capital amapaense, recebe neste sábado, 11 de fevereiro, a sétima edição da Feira da Saúde, promovida pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Farmácia (PET-Farmácia) da Universidade Federal do Amapá (Unifap). O evento, com entrada franca, ocorre de 8h às 11h e é aberto ao público em geral.

Realizada em comemoração ao Dia Nacional do Farmacêutico (20 de janeiro), a feira prestará serviço à comunidade em geral de atenção à saúde, ofertando a realização de tipagem sanguínea, aferição de pressão, teste de glicemia, uso racional de medicamentos, uso de plantas medicinais, entre outros.

Sobre o PET

O grupo PET-Farmácia da Unifap foi criado em dezembro de 2010 com o objetivo de complementar a perspectiva convencional de educação escolar. visando o modelo de indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. O PET-Farmácia promove a formação ampla e de qualidade dos alunos de graduação do curso de Ciências Farmacêuticas envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência social e levando em consideração o uso correto de produtos naturais como melhoria dos cursos de graduação e da comunidade em geral.

Serviço

VII Feira da Saúde do PET-Farmácia

Dia 11 de fevereiro de 2017, de 8h às 11h, na Praça Veiga Cabral, no centro da cidade de Macapá (AP). Entrada gratuita.

