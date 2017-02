Governo lança programa para reduzir os índices de desmatamento no Amazonas

Um dos objetivos do Municípios Mais Sustentáveis Amazonas (MS AM) é também reduzir a degradação ambiental, associando a estratégia a política da nova Matriz Econômica Ambiental, que visa promover o desenvolvimento sustentável da região

Kelly Melo

Foi lançando nesta quarta-feira (8) o programa Municípios Mais Sustentáveis Amazonas (MS Amazonas) que tem a proposta de reduzir os índices de desmatamento em todo o estado. O lançamento aconteceu na sede do Governo, na Compensa, na Zona Oeste, e contou com a presença do ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do estado (Sema), o Amazonas vem apresentando índices alarmantes de desmatamento. Sete municípios da região sul concentram 75% de toda área desmatada do Estado. O objetivo do programa MS Amazonas não apenas só reduzir o desmatamento, como também a degradação ambiental, associando a estratégia a política da nova Matriz Econômica Ambiental, que visa promover o desenvolvimento sustentável da região.

Durante a solenidade, também foram assinados cinco termos de cooperação técnica com entidades que vão auxiliar os municípios com ações de conservação ambiental dos recursos naturais, implantação de programa e subprogramas para a realização de capacitação e assessoria técnica, bem como o fortalecimento institucional, manejo e geração de emprego e renda nas unidades de conservação.

Segundo o ministro do meio ambiente, José Sarney Filho, a vinda dele para os estados que compõem a Amazônia Legal tem a proposta de conversar com todas as esferas para apontar os caminhos e soluções para o problema do desmatamento. “Ao mesmo tempo, vamos oferecer alternativas econômicas que possam viabilizar o desenvolvimento sustentável, diminuir a pobreza e garantir a inclusão social para essas comunidades”, afirmou o ministro.

Ainda durante a solenidade, ele anunciou a destinação de aproximadamente R$ 40 milhões do MMA para o Amazonas. Os recursos serão empregados em diversas ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. “Nós ouvimos uma série de sugestões e estamos com a mente aberta para discutir sobre qualquer proposta”, explicou.

Para o governador do Amazonas, José Melo, finalmente o governo federal está “olhando” para o estado. “Apresentamos nossas propostas e as condições foram criadas. Assim o Amazonas poderá sair do isolamento”, destacou Melo, após pedir apoio do MMA para reestruturar a BR 319.

A Crítica

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...