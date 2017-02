Brasil tem 234 casos confirmados de febre amarela, e mortes chegam a 79

Minas Gerais, estado com mais registros da doença, tem 69 mortes do total de confirmações no país; Tocantins voltou a ter um novo caso em investigação

O Brasil tem 234 casos confirmados de febre amarela e 79 mortes, de acordo com novo boletim divulgado nesta segunda-feira (13) pelo Ministério da Saúde. Deste total de óbitos, 69 ocorreram em Minas Gerais, estado mais afetado desde o início do surto.

Tocantins, que já havia descartado algumas notificações da doença, voltou a investigar um novo caso. Espírito Santo é o segundo estado com mais registros e contabiliza 25 pacientes com a doença, sendo que sete deles morreram.

São Paulo tem quatro casos confirmados, mas ainda investiga outros seis. A Bahia ainda não confirmou nenhuma das notificações, mas investiga nove suspeitas da doença.

Os centros de saúde receberam, em todo o país, 1.214 notificações – pacientes com os sintomas, mas que necessitam de uma análise laboratorial para a detecção do vírus. Destes, 103 foram descartados e 877 ainda estão em investigação.

O vírus da febre amarela que causa o atual surto no Brasil circula nas áreas ruais, silvestres e de mata, transmitido pelos mosquidos Haemagogus e Sabethes. Pessoas que morem nestas regiões ou que devem viajar nos próximos meses devem receber uma dose da vacina 10 dias antes de chegar ao local.

Fonte: G1

