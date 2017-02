Cratera se abre e bloqueia trânsito na Transamazônica, no Pará

A via apresentou uma rachadura no asfalto, no trecho entre os municípios de Altamira e Medicilândia

Quem tentou passar pela rodovia BR-230, a Transamazônica, na tarde deste domingo (12), teve dor de cabeça. A via apresentou uma rachadura no asfalto, no trecho entre os municípios de Altamira e Medicilândia, no sudoeste do Pará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, (PRF), uma rachadura no asfalto impede totalmente a passagem de veículos e no local não há desvios.

De acordo com informações do G1, para avaliar a situação, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi enviada ao local. Ainda não há informações sobre a proporção do congestionamento.

As primeiras informações são de que já havia uma fissura no asfalto e com o peso dos veículos, cedeu mais ainda, formando a cratera.

Fonte: Notícias ao Minuto

