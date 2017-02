Dólar cai 0,45%, a R$ 3,096, e fecha no menor valor desde julho de 2015

O dólar comercial fechou esta terça-feira (14) em queda de 0,45%, cotado a R$ 3,096 na venda. Este é o menor valor desde 2 de julho de 2015, quando fechou exatamente com a mesma cotação. Na véspera, a moeda norte-americana havia ficado praticamente estável, com leve alta de 0,03%.

Influenciaram a sessão de hoje a atuação do Banco Central no mercado de câmbio e declarações da presidente do BC dos Estados Unidos sobre os juros no país.

Atuação do BC

O Banco Central brasileiro voltou a fazer leilão de swap tradicional (equivalente à venda futura de dólares) para rolagem dos vencimentos de março, vendendo o lote integral de até 6.000 contratos, equivalente a US$ 300 milhões. A última intervenção do BC com esse tipo de operação no mercado de câmbio havia sido em 30 de janeiro.

Segundo operadores, a atuação indicava que o BC não estava preocupado com o nível do dólar, que vem mostrando trajetória de baixa em relação ao real diante das expectativas da entrada de recursos externos no país.

