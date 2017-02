Investimentos do governo garantem safra de milho recorde no Acre em 2017

Mais uma boa notícia vem do setor produtivo acreano. Resultado dos investimentos do governo do Estado no fortalecimento da produção rural e da parceria com os produtores rurais, a safra de milho deste ano vai ser recorde. A estimativa da Secretaria de Agricultura e Pecuária (Seap) é que em 2017 a safra alcance 50 mil toneladas de milho.

O crescimento chama a atenção, levando em consideração que a safra do ano passado foi de 20 mil toneladas.

A produção recorde representa o plantio de 15 mil novos hectares de milho no Acre. José Carlos Reis, titular da Seap, afirma que alguns fatores são responsáveis por esse crescimento, entre eles a aposta dos criadores de gado do estado na integração lavoura-pecuária.

“A entrada dos pecuaristas na agricultura tem proporcionado um grande crescimento da produção de milho. Com os resultados positivos, os produtores estão se organizando e a tendência é que cresça ainda mais a produção de milho no Acre.”

Outro fator apontado pelo gestor é a forte demanda no estado pelo grão, decorrente dos investimentos realizados pelo governo do Acre na cadeia da proteína animal. “Hoje nós temos uma demanda muito grande por causa de indústrias como a Dom Porquito, a Acreaves e o Complexo de Piscicultura que demandam milho, que é o principal componente da fabricação de rações.”

Agencia de Notícias do Acre

