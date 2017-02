Voluntários conseguem resgatar 100 baleias na Nova Zelândia

Vários voluntários conseguiram salvar neste sábado 100 baleias que ficaram encalhadas em uma praia perto da cidade de Nelson, na costa leste da Nova Zelândia, informou a imprensa local.

As baleias-piloto estavam com as 400 que chegaram desorientadas à região esta semana, mas 300 morreram. A operação foi acompanhada por uma multidão, que ajudava os voluntários cantando músicas e formando uma corrente humana.

As baleias-piloto podem medir até seis metros de comprimento e pesar cerca de três toneladas.

Os cientistas ainda não sabem o motivo de elas terem ido para nas praias, mas o fato ocorre com certa frequência e, geralmente, sem sucesso nas tentativas de salvamento.

Fonte: Uol

