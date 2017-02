Em Assis Brasil, Rio Acre sobe mais de seis metros e órgãos seguem monitorando

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a previsão até março em todo o Acre é de chuva ligeiramente acima da média. Em Assis Brasil, nas últimas 24 horas, choveu mais de 90 milímetros, o que ocasionou a elevação do Rio Acre em 6,50 metros.

Nesta terça-feira, 14, o manancial registrou a marca de 10,38 metros, segundo medição realizada pela Defesa Civil Estadual. O governo do Estado, por meio dos órgãos de defesa e proteção, segue monitorando a situação no município.

A cota de alerta do Rio Acre, em Assis Brasil, é de 11,30 metros. Já a cota de transbordamento é 12,50 metros. A previsão é que a partir desta quarta-feira, 15, o volume de chuva se reduza e o nível do rio se estabilize.

“O governo tem se antecipado aos fenômenos, estamos em monitoramento constante dos nossos rios. Temos contanto com o governo peruano, que também nos informa sobre a situação das cidades vizinhas”, explica a diretora técnica do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Vera Reis.

Brasileia

As chuvas também elevaram o nível do Rio Acre em Brasileia. Nesta manhã, o manancial registrou a marca de 4,09 metros – quase dois metros de elevação, se comparada à cota o dia anterior de 2,15 metros.

Rio Branco

A expectativa é que as águas cheguem até Rio Branco, resultando no aumento do nível do Rio Acre. Contudo, a situação segue normalizada, uma vez que o manancial se encontra bem abaixo da sua cota de alerta, que é de 13,50 metros.

Nesta terça-feira, o Rio Acre, na capital, registrou a marca de 7,60 metros – 27 centímetros a menos que no dia anterior. O plano de contingência em caso de enchente já foi apresentado pela prefeitura e governo do Estado e passa entrar em vigor quando o Rio Acre atingir 12 metros.

Previsão do tempo

A Zona De Convergência De Umidade (Zcou) continua atuando e deixa o tempo bastante instável em todo o estado, nesta terça-feira, 14. A previsão é de céu nublado, com pancadas de chuvas e trovoado, no período da tarde, podendo ser acompanhadas de grande volume de chuva.

Agência de Notícias Acre

