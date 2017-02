Equipe de robótica do SESI Amapá apresenta aplicativo à ONG protetora dos animais

Macapá – A equipe de robótica Marco Zero Robotic, do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá, apresentou o aplicativo Help Animals à Organização Não-Governamental (ONG) União de Proteção Animal Costelinha (UPAC). A ferramenta é destinada aos primeiros socorros de animais acidentados ou perdidos e foi desenvolvido durante a participação dos estudantes no torneio First Lego League (FLL).

“Nossa visita à ONG teve o objetivo de divulgar o aplicativo. O Help Animals é nosso trabalho de pesquisa, idealizado para melhorar as doações e repassar dicas para adoção. O presidente da entidade gostou do projeto e sugeriu algumas melhorias que ajudariam outras organizações que desenvolvem trabalho de proteção aos animais”, explicou o coordenador da equipe, Edgar Isacksson.

ONG UPAC

A ONG União de Proteção Animal Costelinha (UPAC) é uma associação civil, de direito privado, de caráter sócio-ambientalista, sem fins lucrativos. A entidade trabalha para estimular o amor e respeito à vida, controle de natalidade de animais, a adoção de animais carentes, o equilíbrio ambiental e combater o abandono de animais.

