Índia coloca em órbita número recorde de satélites

A Índia colocou esta quarta-feira em órbita um número recorde de 104 satélites através de um único foguetão, anunciou a agência espacial indiana.

“A missão PSLV-C37/Cartosat-2 Series lançou com sucesso os 104 satélites”, escreveu na conta de Twitter a Organização de Investigação Espacial Indiana (ISRO), anunciando o feito histórico, aproximadamente meia hora depois do lançamento da missão.

O foguete descolou da plataforma de Sriharikota, no sudeste do país, pelas 09h28 (03h58 em Lisboa). O anterior recorde de satélites colocados em órbita numa única missão foi levado a cabo pela Rússia que, em junho de 2014, lançou 39 satélites de uma só vez.

As minhas calorosas felicitações às equipas da ISRO pelo seu sucesso”, declarou o diretor da agência espacial indiana, Kiran Kumar.

Dos 104 satélites colocados em órbita, dois pertencem à Índia e os restantes a empresas públicas ou privadas de outros seis países, sobretudo dos Estados Unidos (com 96). A bordo do veículo espacial seguiram também satélites de Israel, Cazaquistão, Holanda, Suíça e Emirados Árabes Unidos. Entre os satélites, com um peso total de 1.378 quilogramas, destaca-se o da série Cartosat-2, portador de um sistema cartográfico muito sofisticado de fabrico indiano, o mais pesado de todos.

O foguete tinha ainda espaço complementar para outros satélites, pelo que a ISRO optou por enviar os restantes 103 “nano-satélites”, com um peso combinado de 664 quilogramas, cujo lançamento representa importantes receitas para a agência espacial indiana.

