Mortes de macacos leva a BH medo de surto de febre amarela

Ney Rubens

Modores das regiões onde foram encontrados macacos mortos em Belo Horizonte estão com medo de um possível surto de febre amarela na área urbana devido ao aumento de casos.

Segundo o Ministério da Saúde, os últimos registros da doença com contaminação na área urbana no Brasil aconteceram em 1942. Nas cidades o transmissor da febre amarela é o mosquito Aedes aegypti, que também transmite dengue e chikunguya. Na zona rural, onde foram confirmados 202 casos da forma silvestre em 39 municípios mineiros, os transmissores são os mosquitos Haemagogus e Sabethes. Em Minas Gerais, 69 pessoas morreram com a doença e há 992 casos suspeitos notificados, no total.

O macaco não transmite a febre amarela, mas é um hospedeiro e a morte de vários indivíduos da espécie pode indicar a circulação do vírus. Em MG, foram encontrados macacos mortos com febre amarela silvestre em 65 cidades. Há 33 casos ainda sendo apurados.

No último dia 10, a Secretaria de Estado de Saúde já havia confirmado que os corpos de três primatas com a doença foram encontrados nas cidades de Belo Horizonte, Betim e Contagem, na região metropolitana. Outras duas mortes de macacos aconteceram em Nova Lima e Ouro Preto e ainda estão sob investigação.

Nessa segunda-feira, um macaco foi encontrado morto no Parque Jacques Costeau no bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. O local foi fechado pela prefeitura até que o resultado dos exames laboratoriais fiquem prontos.

A notícia alarmou moradores e comerciantes. O aposentado Ildeu Barbosa, morador do Betânia, disse temer que a situação saia do controle: “Aqui tem macaco demais e não temos como saber como surgiu isto aqui, se ele ficou doente e o que aconteceu”, afirmou.

A auxiliar de escritório Eliete de Almeida concordou com a decisão da prefeitura de fechar o parque: “Tem que interditar mesmo para poder fazer a manutenção, tudo direitinho, para não trazer problema para a comunidade. A gente tem medo, sim. Vai ser terrível, o povo já está assustado com o que vê na televisão e em outros lugares e agora aqui pertinho de nós, todos vão ficar aterrorizados.”

O medo dos moradores é maior por causa dos rumores de que mais macacos já haviam sido encontrados mortos no local: “É complicado, principalmente para a gente que tem criança. Tem que fazer alguma coisa para poder proteger a população porque parece que não é o primeiro macaco que morreu por aqui. Dá muito medo de pegar na minha filha e na minha família. Aí é redobrar os cuidados, passar repelente nas crianças e dar um jeito de acabar com os mosquitos. Vou andar bem mais preocupada, mais tensa porque a gente tem que se proteger,” completou a dona de casa Caroline de Oliveira.

