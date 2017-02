Casa da Música abre inscrições para Oficina de Coral Infantil

Um dos espaços culturais do Instituto Amazônia, a Casa da Música anuncia a primeira atividade do ano para o público em geral, especialmente aqueles que trabalham ou se interessam por formação e técnica de corais infantis. A oficina, que acontece neste sábado (18), das 09h às 17h, no espaço situado na Rua Frei José dos Inocentes, nº 201, Centro Antigo, está com inscrições abertas. As vagas são limitadas.

O investimento é de R$ 50,00 com direito a apostila, certificado e coffee break. A oficina será ministrada pelo professor Isaías Monteiro. Licenciado em música com habilitação em regência pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Monteiro é especialista em metodologia do ensino em música pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais e psicopedagogia e gestão escolar pela Universidade Estácio de Sá.

“A oficina tem como objetivo levar aos participantes conceitos teóricos e práticos do uso da voz infantil e conhecer algumas práticas da educação musical nos corais infantis”, explica o professor.

Durante a oficina serão abordados temas como a Condução do Coro Infantil; Práticas Pedagógicas nos Ensaios; Escolha do Repertório; Voz Infantil; e Preparação Vocal. Mais informações podem ser obtidas pelo número: 99193.2615.

Casa da Música

Como parte das atividades socioculturais desenvolvidas pelo Instituto Amazônia junto à Comunidade São Vicente, a Casa da Música oferece cursos de instrumento e voz. Para cada modalidade, parte das vagas é destinada gratuitamente aos moradores do local, as demais vagas são abertas ao público em geral com a cobrança de taxa simbólica para atender aos custos da casa.

Por meio de ações de cunho pedagógico, social e cultural, o instituto está propondo a requalificação daquele espaço, oferecendo oportunidades que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores com aulas de reforço, acompanhamento social, aulas de inglês, oficinas de capacitação em diversas áreas, aulas de dança, música, teatro, além da realização da Feira do Paço, entre outras atividades oferecidas na comunidade.

Asscom – Instituto Amazônia

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...