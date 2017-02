Mais de 50 morrem em ataque com carro-bomba em Bagdá

Ação foi reivindicada pelo grupo terrorista Estado Islâmico

Ao menos 55 pessoas morreram em um atentado terrorista com carro-bomba nesta quinta-feira (16) em Bagdá, capital do Iraque, informou a emissora Al Jazeera.

Mais de 70 ficaram feridas na explosão que ocorreu no sul da capital iraquiana.

A ação foi reivindicada pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI, ex-Isis) e é a terceira em três dias.

Ontem (15), outras 18 pessoas morreram e na terça-feira (14) mais quatro perderam a vida em ataques semelhantes.

No entanto, os jihadistas não assumiram a autoria desses dois atos.

As autoridades iraquianas acreditam que os frequentes atentados com kamikazes e carros-bomba no país sejam uma resposta dos extremistas aos avanços feitos pelos militares iraquianos, com a ajuda dos países ocidentais, na luta contra o EI.

Em território iraquiano, eles perderam o controle de inúmeras cidades importantes desde o ano passado.

Ansa

Extraído do site R7

