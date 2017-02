SENAI AP abre processo seletivo para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial no Vale do Jari

Vale do Jari – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá está com inscrições abertas até 24 de fevereiro para o processo seletivo na Unidade Vale do Jari. Estão sendo ofertadas, gratuitamente, vagas para os cursos de Assistente Administrativo, Administrador de Redes de Computadores, Mecânico de Manutenção Industrial e Eletricista de Manutenção Industrial – 30 para cada área. A formação faz parte do Programa de Aprendizagem Industrial e é voltada para jovens na faixa etária de 14 a 23 anos. O edital foi disponibilizado no site www.ap.senai.br.

Os interessados devem procurar o Centro de Formação Profissional Vale do Jari, situado na Rua 88, nº 111, bairro Staff; na sede da Fundação Jari em Vitória do Jari, na Av. Pedro Ladislau, S/N, bairro Cidade Livre; em Almeirim (PA), na Rua Capitão Pantoja, nº 1266, bairro Centro; ou em Laranjal do Jari (AP), na Rua Rio Jari, nº 1152, bairro Agreste. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Para se inscrever, é necessário apresentar declaração ou cópia da comprovação da matrícula escolar ou certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de residência e de renda do responsável, cópia e originais do RG e do CPF, além de uma foto 3×4. A prova será realizada em 12 de março, das 8h às 12h, em locais a serem definidos e divulgados nos postos de inscrições.

Convênio com a Fundação Jari

Com o intuito de proporcionar capacitação profissional aos moradores dos municípios do Vale do Rio Jari, o SENAI firmou Termo de Cooperação Mútua com a Fundação Jari. Por meio do convênio serão ofertados cursos em diversas modalidades, na forma presencial e a distância.

De acordo com a parceria, cabe ao SENAI realizar e supervisionar os cursos, certificar os alunos, e efetuar o acompanhamento didático-pedagógico, entre outras responsabilidades. A Fundação Jari é responsável por divulgar e selecionar os participantes, disponibilizar os locais para a realização das aulas teóricas e práticas, e acompanhar os procedimentos didáticos e técnico-pedagógicos.

Para informações, o contato pode ser feito pelos números de telefone do SENAI no Vale do Jari: (96) 3084-8995 e da Fundação Jari: (93) 3735-1140.

